Ev hapsi cezası kaldırılan ABD konsolosluğu çalışanından açıklama

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk'ün 17 aylık ev hapsi kararı bugün görülen duruşmada kaldırıldı. Cantürk, 'Bana savcılıkta ifade verdiğim sırada 2008-2017 yıllarında görüştüğüm kişiler soruldu. Konsolosluk görevim nedeniyle görüştüğüm emniyet personelleriydi. Hatırladığım isimleri belirttim' dedi.

'FETÖ üyeliği' iddiasıyla yargılandığı davada hakkındaki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına karar verilen ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk, "Görüşmekle suçlandığım kişiler devletin atadığı kamu görevlileridir, suç kayıtları varsa bilmem mümkün değildir" dedi.

'KİMLERİN KALDIĞINI BİLMEM MÜMKÜN DEĞİL'

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunma yapan sanık Cantürk, görevi gereği İstanbul'daki şube müdürlüklerinin çoğunu ziyaret ettiğini, emniyet mensuplarıyla sık görüştüğünü anlattı.

Emniyet personeliyle görüşmelerinin HTS kaydına yansıdığını söyleyen Cantürk, "2015'te Adana ve Antalya'ya yapmış olduğum seyahatler, iddianamede 'FETÖ mensuplarıyla aynı otelde kalmış, toplantı yapılmış.' şeklinde belirtiliyor. Benim kaldığım otelde kimlerin kaldığını bilmem mümkün değil. Ben FETÖ üyeleriyle toplantı yapmadım" ifadesini kullandı.

Adana'ya güvenlikle ilgili bir sunum yapmak için, Antalya'ya ise G-20 zirvesine gelen ABD Dışişleri Bakanı'nın güvenliğini sağlamak için gittiğini anlatan Cantürk, "Bu otellerde emniyet mensupları da konaklamaktaydı. Ben kimseye vize işlerinde yardımcı olmadım. O odaya girmem bile yasaktı. Bana tanıdıklar vize için soru sorunca onlara, web sitesinde yazanları aktarıyordum. Bana savcılıkta ifade verdiğim sırada 2008-2017 yıllarında görüştüğüm kişiler soruldu. Konsolosluk görevim nedeniyle görüştüğüm emniyet personelleriydi. Hatırladığım isimleri belirttim" dedi.

'BYLOCK KULLANMADIM'

Metin Topuz'un kendisi hakkında FETÖ'cü olduğu yönünde beyanlar verdiğini belirten Cantürk, savunmasında şunları kaydetti:

"Ben Metin Topuz ile kavga yaşadım. Bu nedenle de benim aleyhime ifade vermiştir. Ben konsoloslukta ilk tanıştığım dönemde santralde denk geliyordum. Görevim değişince hiç denk gelmedik ve tanışmadık. Benim altımda bulunan bir personele araba parkı hususunda hakaretlerde bulundu. Ben de kendisine çıkışınca aramızda arbede yaşandı. O benim hangi gazeteyi okuduğumu, hangi inanca sahip olduğumu bilemez. Topuz ile hiç arkadaşlığım olmadı."

"ByLock programı kullanmadım. Bu programı darbe teşebbüsünden sonra duydum. FETÖ’nün hiçbir toplantısına veya gezisine katılmadım. Hain örgüt lideri Fetullah Gülen ile hiçbir zaman tanışmadım ve görüşmedim. Görevim gereği sadece müdürümün talimatı ile görüşmem gereken makamlarla görüştüm. Bu kişiler devlet tarafından atanmış kamu görevlileridir. Bu kişilerin bir suç kaydı varsa bunu bilmem mümkün değildir. 17 aydır ev hapsindeyim. Zorunlu kullanmam gereken ilaçlar var. Bu ilaçların dozunun ayarlanması için doktor kontrolüne gitmem gerekiyor. Ev hapsimin kaldırılmasını, beraatıma karar verilmesini istiyorum."

'BANK ASYA' AÇIKLAMASI

"Bank Asya'da 2005'te açılmış bir hesabım var. Bank Asya evime çok yakındı. O nedenle hesap açtırdım. Emekli maaşım da oraya yatıyordu. Hesap hareketlerim incelendiğinde normal hesap hareketleri olduğu görülecektir. Babam gayrimenkul satmıştı. Oradan gelen para da o hesaba yatmıştı. Kardeşim FETÖ soruşturması geçirdi, ama takipsizlik aldı. Cep telefonuma gelen mesajlar herkese gelen toplu mesajlardır. Mesela Kimse Yok mu Derneğinden gelen mesajlar, telefon numaramı nereden aldılar bilmiyorum. 'Sevim abla yarın toplanıyoruz.' mesajı da arkadaşlarla gün yapıyorduk, onunla ilgili mesajdır. Ankara'daki Asya Termal Otel’de Merzifon’a giderken bir gece konakladık. Burada toplantıya katıldığım iddia ediliyor ama kesinlikle hiçbir toplantıya katılmadım."