Etyen Mahçupyan: Erdoğan'ın esas hatası bu oldu...

AKP'li muhaliflerin gazetesi 'Karar' yazarlarından Etyen Mahçupyan, bugünkü yazısında Erdoğan'ı eleştirirken, 'Bu kadar deneyimli bir siyasetçi olan Erdoğan nasıl böyle bir ‘hata’ yaparak partinin iktidar olanaklarını zora soktu? Muhtemelen cevap, Erdoğan’ın bunu bir hata olduğunu düşünmemesidir…' ifadelerini kullandı.

AKP'de yeni seçim sistemi ve Erdoğan'a ilişkin tartışmalar "muhalif" AKP'liler arasında sürüyor.

Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan, "Dönüşü gözükmeyen yolda" başlıklı yazısında Erdoğan'ı eleştirdi.

"Olay bir uçağın bizzat pilotu tarafından kaçırılmasına benzedi. Yanlış yöne gittiğinizi bilseniz bile durdurmaya kalkmak çok riskliydi, çünkü yönetim değişikliğini ima ediyor ve kavga vermeyi gerektiriyordu. Bunun partiye verebileceği zarar çok fazla olabileceği gibi, iktidarın kaybına da sebep olunabilirdi. Böylece herkes duruma razı oldu ve Erdoğan dizginleri denetimsiz bir model içinde ele alma şansı yakaladı" diyen Mahçupyan, "Bu noktada şunu sormak durumundayız: Bu kadar deneyimli bir siyasetçi olan Erdoğan nasıl böyle bir ‘hata’ yaparak partinin iktidar olanaklarını zora soktu? Muhtemelen cevap, Erdoğan’ın bunu bir hata olduğunu düşünmemesidir… Kendisini tek adam yapacak ve denetimsiz bir yürütmeye izin verecek olan sistemde de yüzde altmış alabileceğini düşündü. Taban üzerindeki gücüne güvendi. O tabanı istediği gibi yoğurabileceğini öngördü… Esas hatası da bu oldu" ifadelerini kullandı.