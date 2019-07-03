Etiyopya'daki Cemaat okulları devralındı

Etiyopya’nın Harar şehrindeki Cemaat okulları Türkiye Maarif Vakfı tarafından devralındı.
Çarşamba, 03 Temmuz 2019 16:57

Türkiye Maarif Vakfı,  Etiyopya’nın Harar şehrindeki Cemaat okullarını devraldı.