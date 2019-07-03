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Etiyopya'daki Cemaat okulları devralındı
Etiyopya’nın Harar şehrindeki Cemaat okulları Türkiye Maarif Vakfı tarafından devralındı.
Çarşamba, 03 Temmuz 2019 16:57
Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya’nın Harar şehrindeki Cemaat okullarını devraldı.
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