Ethem Sarısülük'ün babasının cenazesinde TOMA ve drone ablukası

Cumartesi günü hayatını kaybeden eğitimci Muzaffer Sarısülük, doğum yeri olan Çorum-Sungurlu ilçesi (Esipkıran) Beylice köyünde akrep, drone ve TOMA eşliğinde toprağa verildi.

Cumartesi günü yaşamını yitiren eğitimci Muzaffer Sarısülük, doğum yeri olan Çorum-Sungurlu ilçesi (Esipkıran) Beylice köyünde akrep, drone ve TOMA eşliğinde toprağa verildi.

Odatv'de yer alan habere göre, Muzaffer Sarısülük, köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından oğlu Ethem Sarısülük’ün mezarının yanına defnedildi. Cenaze Muzaffer Sarısülük’ün oğulları Cem ve İkrar Sarısülük’ün omuzlarında camiden çıkartıldı.

KÖY GİRİŞİNDE GBT SORGULAMASI

Gezi Direnişi sırasında Ankara'da polis kurşunuyla öldürülen Ethem Sarısülük’ün babası olan Muzaffer Sarısülük'ün cenazesinin köye getirilmesi sırasında Jandarma ve güvenlik güçleri köy girişinde katılımcıların kimliklerini alarak GBT sorgusundan geçirmeleri dikkat çekti.

TOMA ve akrep araçlarının gölgesinde GBT sorgusundan geçen Sarısülük’ün sevenlerinin kimlik numaraları ise jandarma ekiplerince kayıt altına alındı.

Öte yandan, cenazeye katılan Muzaffer Sarısülük’ün arkadaş ve sevenlerinden bazıları ise cenazeye ancak mezarlıkta yetişebildi. Muzaffer Sarısülük’ün defnedilmesi sırasında gökyüzünden güvenlik güçlerinin drone’larla görüntü alması ise tepki çekti.

Muzaffer Sarısülük 1984 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal’a yazdığı sünnet karşıtı yazıdan dolayı gündeme gelmiş, hakkında soruşturma açılmış ve yargılanmıştı. İdari soruşturmadan ise, 1 gün maaş kesme cezası almıştı. Muzaffer Sarısülük’ün gündeme ikinci gelmesi ise, Gezi eylemlerinde oğlu Ethem Sarısülük’ün Ahmet Şahbaz isimli polis memuru tarafından vurularak öldürülme olayından sonra, Sungurlu ilçesinde elektrik trafosunun altına ateş yakması ve diş polikliniğinin duvarına "Maddi tıp şeytandır" yazması ile olmuştu. Muzaffer Sarısülük, bu girişiminden sonra hakim karşısına çıkartılmıştı.