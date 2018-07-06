Ethem Sancak'la ilgili önemli iddia: Bakan olacak!

Yeni Bakanlar Kurulu'nun kimlerden oluşacağı merak konusuyken, ilginç bir iddia gündeme geldi.

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, Ethem Sancak’ın Bakanlar Kurulu'nda yer alacağını öne sürdü.

Candaş Tolga Işık'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Günlerdir Ankara’dan gelen yeni kabine kulislerini yazıyorum. Dün öyle bir yerden öyle bir telefon geldi ki yazmak zorundayım. İş adamı, aynı zamanda AK Parti yönetiminde de yer alan Ethem Sancak’ın adı da yeni bakanlar kurulu için geçiyormuş. Kaynağıma “Hangi bakanlık?” diye sordum, “Ticaret Bakanlığı da olabilir, Sanayi Bakanlığı da onu Patron bilir” dedi."