Ethem Sancak'a bir ihale daha

"Altay" tankının seri üretimi ve motor geliştirilmesi için başlatılan projede Ethem Sancak'ın sahibi olduğu BMC ile anlaşıldı.

"Milli muharebe tankı" olarak planlanan "Altay" tankının seri üretimi ve bu tanka uygun motor geliştirilmesi için başlatılan projede, BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanması kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda, Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karar verildi.

AKP Merkez Karar yürütme Kurulu üyesi olan Ethem Sancak, son yıllarda hızla zenginleşirken, aldığı yeni ihalelerle adını duyuruyor.