Ethem Sancak'a bir ihale daha

"Altay" tankının seri üretimi ve motor geliştirilmesi için başlatılan projede Ethem Sancak'ın sahibi olduğu BMC ile anlaşıldı.
Salı, 24 Nisan 2018 19:00

"Milli muharebe tankı" olarak planlanan "Altay" tankının seri üretimi ve bu tanka uygun motor geliştirilmesi için başlatılan projede, BMC ile sözleşme görüşmelerine başlanması kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda, Altay tankının seri üretimi ve Altay tankına motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karar verildi.

AKP Merkez Karar yürütme Kurulu üyesi olan Ethem Sancak, son yıllarda hızla zenginleşirken, aldığı yeni ihalelerle adını duyuruyor.
Salı, 22 Kasım 2016 11:28
Hepsi Ensar toplantısında: Bilal Erdoğan, Ethem Sancak, AKP'li vekiller...
Pek çok çocuk tecavüzü ve cinsel taciz olaylarının odağında yer alan Ensar Vakfı, Antalya'da "5. Türkiye Buluşması" adı altında yeniden sahneye çıktı. Toplantıda Bilal Erdoğan, yandaş patron Ethem Sancak, Darbe Komisyonu Başkanı Reşat Petek, AKP'li vekiller ve bürokratlar bir araya geldi.

Adı genellikle çocuk tecavüzleri ve cinsel saldırı olaylarıyla anılan Ensar Vakfı, yeniden sahnede... Karaman'daki Ensar Vakfı yurdunda yaşanan çocuk tecavüzü olaylarının gündemden düşmesinden sonra yeniden kamuoyu gündemine  girmeye başlayan Ensar Vakfı, önceki gün Antalya'da "5. Türkiye Buluşması" adı altında bir toplantı düzenledi.

Gazeteport'ta yer alan habere göre, toplantıya Bilal Erdoğan, yandaş patron Ethem Sancak, Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen, AKP İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, TBMM darbe Komisyonu Başkanı reşat Petek, Antalya Valisi Münir Karaoğlu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel gibi isimler katıldı.

Ensar Vakfı Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu toplantıda “Ensar Vakfı Türkiye’nin değerleri için adına yarışır şekilde önderlik, yol göstericilik yapıyor” dedi.

Darbe Komisyonu Başkanı Reşat Petek, Twitter'da “Sayın Bilal Erdoğan Beyin teşrifleri ile Ensar Vakfı 5. Büyük Türkiye Buluşması Antalya proğramına iştirak ettik” diye yazdı.

Sancak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak da Ensar Vakfı toplantısındaydı.
Perşembe, 19 Ekim 2017 09:37
'Erdoğan aşığı' patron Ethem Sancak'a bir ihale daha...
Savunma Sanayi Müsteşarlığı, kamuoyunda "Erdoğan'a aşığım" sözüyle tanınan AKP’li patron Ethem Sancak’ın sahibi olduğu BMC’ye yeni bir ihale verdi.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM), AKP’nin MKYK üyesi Ethem Sancak’ın sahibi olduğu BMC’ye yeni bir ihale verdi. İhaleye göre BMC, taktik tekerlekli zırhlı araçların paletli versiyonunun güç grubunu (motor ve transmisyon) geliştirecek. BMC daha önce aldığı ve adını “Vuran” olarak açıkladığı taktik tekerlekli zırhlı aracı taahhüt ettiği sürede teslim edememişti.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre savunma sanayisinde yeni yatırımlara yönelen Savunma Sanayi Müsteşarlığı, AKP’li Ethem Sancak’ın firması BMC’ye bir proje daha verdi. Proje kapsamında hafif zırhlı araç kategorisindeki ve taktik tekerlekli zırhlı araçların paletli versiyonunun üretilmesi planlanıyor. Ancak bu araçların güç sistemlerinin yerli üretimi istenilen düzeyde değil. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, güç sistemlerinin yerlileştirilmesi projesini Sancak ve müsteşar Prof. Dr. İsmail Demir’in de katıldığı törenle BMC’ye verdi.

Proje kapsamında üretilebilmesi durumunda yeni güç grubu araçların hareket etmesini ve frenleme sistemlerini Türkiye içi koşullarda sağlamış olacak. Ancak, aynı firma daha önce sipariş aldığı paletsiz taktik tekerlekli zırhlı araçları taahhüt ettiği süre içinde güvenlik kurumlarına teslim edememişti. “Vuran” olarak adlandırılan araçların üretiminde yaşanan soruna karşın güç grubu geliştirme işinin bu firmaya verilmesi de dikkat çekti.