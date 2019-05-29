Etek boyuna karışan hakim görevden uzaklaştırıldı

HSK, duruşma sırasında avukatın etek boyuna karışan hakim Mehmet Yoylu'nun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), duruşma sırasında avukatın etek boyuna karışan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi hakimi Mehmet Yoylu'nun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, hakim Mehmet Yoylu hakkında yürütülen soruşturma sırasında düzenlenen müfettiş ön raporunun HSK'ye ulaştığını ve HSK 2. Dairesi'nin olağanüstü toplandığını açıkladı.

Yılmaz, HSK 2. Dairesi'nin Yoylu'nun tüm davranışlarını ve önceki disiplin işlemine konu eylemlerini dikkate alarak göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine vardığını belirtti. Yılmaz, 2802 sayılı Yasa'nın 77. maddesi uyarınca Yoylu'nun tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini kaydetti.

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada yaşanan olay duruşma tutanağına da yansımıştı. Buna göre mahkeme hakimi Mehmet Yoylu, mini etek giyen avukatın kıyafetinin avukatlık hukukuna ve örfe aykırı olduğunu öne sürerek konuyu taraf avukatlarına sormuş, salondaki diğer avukatların etek boyunun avukatlık hukuk ve örfüne uygun olduğunu belirtmesi üzerine hakim Yoylu mahkemenin Yazı İşleri Müdürü'nü huzura çağırarak eteğin kısa olduğu ve yanlış anlamaya vesile olmaması için fotoğrafının çekilip baroya iletilmesini istemişti. Avukatın reddetmesi üzerine duruşmaya devam edilmişti.

Olayın ardından mahkeme salonu önünde buluşan çok sayıda avukat Yoylu'yu protesto ederken, protestolar sonrası duruşmayı yapamayan hakim salonu terk etmişti.

AVUKATI YUMRUKLAMIŞTI

Yoylu hakkında 2011 yılında Balıkesir 1. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bir avukata yumrukla saldırdığı için soruşturma açılmış, Yoylu Ocak 2012'de geçici görevle Istanbul Kartal Adliyesi'ne tayin edilmişti.

