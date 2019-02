Et tüketimi azaldı, makarna tüketimi arttı

2016 yılında kişi başına yıllık 14.70 kilo olan kırmızı et tüketimi yüzde 7.21 azalarak geçen yıl 13.64 kiloya düştü. Makarna tüketimiyse artıyor. Kişi başına 7.5 kilo olan makarna tüketimi ise 8.7 kiloya yükseldi.

Üretilen hayvan sayısının yetersizliği nedeniyle sürekli yükselen et fiyatlarına ithalat da çözüm olamayınca, alım gücü azalan halk son 2 yıldır et yerine makarna tüketimine yöneldi.

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre 2016 yılında kişi başına 14.70 kilo olan kırmızı et tüketimi son 2 yılda yüzde 7.21 oranında azalarak 2018 yılında 13.64 kiloya düştü.

Bu durum 4 kişilik çekirdek bir ailede 2 yıllık et tüketiminin yaklaşık 4 kilo azalması anlamına geliyor.

Buna karşılık makarna tüketimi son 2 yılda yüzde 16 oranında artış gösterdi. 2010 yılında kişi başına 6 kilo olan makarna tüketimi 2016 yılında 7.5 kiloya, 2018 yılında da 8.7 kiloya çıktı.

ÜRETİM AZALIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, et tüketiminin azalmasının en büyük nedeninin başarısız ve ithalata dayalı hayvancılık politikası olduğunu belirterek, “Yoksul ailelerinin ucuz ete ulaşması her geçen yıl daha da zorlaşıyor” dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sürekli et ithalatının biteceğine yönelik beyanat verdiğine dikkat çeken Sarıbal, şunları söyledi:

“Ancak rakamlar öyle demiyor. Keçi eti üretimimiz 2017 yılına göre yüzde 63.75, koyun eti üretimimiz 2010 yılına göre yüzde 25.68, manda ve malak eti üretimimiz 2010 yılına göre yüzde 88.1 ve sığır eti üretimimiz 2016 yılına göre yüzde 5.22 azaldı. Mera alanları tahrip edilmiş, yem fiyatları almış başını gitmiş. Bu durumda besicinin düşük fiyatla et üretmesini beklemek mümkün değildir. Üzülerek belirtiyorum ki, paranız olsa da artık et ithalatı yapamayacaksınız. Acil olarak ulusal bir karar almak gerekir. Bu gidişata dur demek için 2010 yılından bu yana izledikleri ithalata dayalı tarım politikasından vazgeçip girdileri azaltacak ve ülke çiftçisinin gelirini artıracak politikalar ortaya koymaları şart.”

8 YILDA 8 MİLYARLIK İTHALAT

2010 yılından günümüze kadar Brezilya, Uruguay, İrlanda, Romanya, Macaristan, Ukrayna, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Avustralya, İtalya, İspanya, Bosna Hersek, Polonya ve Fransa gibi ülkelerden gerçekleştirilen büyükbaş, küçükbaş canlı hayvan, karkas ve kemiksiz sığır eti ithalatına ödenen para 7 milyar 919 milyon 549 bin lira oldu. 8 yılda Türkiye, 1 milyon 485 bin 298 adet büyükbaş, 406 bin 821 adet küçükbaş olmak üzere toplam 1 milyon 892 bin 119 canlı hayvan ithalatı yaptı.

Ödenen para ise 6 milyar 215 milyon 213 bin TL oldu. Karkas ve kemiksiz et ithalatıyla birlikte ödenen para toplamda 7 milyar 919 milyon 549 bin liraya ulaştı.