Et fiyatlarına ilişkin yeni karar

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2017 yılında 3 zincir market aracılığıyla başlatılan 'ucuz et' satışı kapsamındaki 500 gr'lık kıymanın fiyatı 14.50 TL'den 19.50 TL'ye, 1 kg dana kuşbaşının fiyatı ise 31 TL'ye yükselmişti.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre et fiyatlarındaki "dengenin" bozulmasını önlemek amacıyla Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün yaptığı alım satım neticesinde oluşacak fark için 150 milyon lira kaynak sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya yetkili olacak.

Karar uyarınca yapılacak ödeme, Et ve Süt Kurumu tarafından oluşturulacak icmal karşılığında, tarımsal destekleme bütçesi ödeneğinden Et ve Süt Kurumu 'na aktarılacak.

Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek.