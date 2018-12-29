Esprili 'senatör'ün 'emir eri' istifa etti

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun danışmanı Semih Bostanoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile görevinden ayrıldığını duyurdu.

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun danışmanlığını yapan teyzesinin oğlu Semih Bostanoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurdu.

Kenan Sofuoğlu ile birlikte çektirdiği bir fotoğrafı da paylaşan Semih Bostanoğlu açıklamasında, "Sebep olduğum bir paylaşım dolayısıyla danışmanlığını yürüttüğüm Sayın Kenan Sofuoğlu yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. O'nun insani niteliklerini dile getirme amacıyla yaptığım açıklamada sayın vekillerin haklı eleştirilerine öfkeli bir tepki göstererek, vahim bir hataya sebep oldum. TBMM'nin tüm milletvekillerinden ve halkımızdan özür diliyorum. Danışmanlık göreviyle bağdaşmayan bu durum dolayısıyla görevimden ayrılıyorum" dedi.

Semih Bostanoğlu dün de sosyal medyadan "Meclis'teki milletvekillerinin danışmanlara yaptıkları muameleleri gördük. 600 milletvekili içinden iddia ediyorum Kenan abim kadar danışmanlarına değer veren, yediği içtiği ayrı gitmeyen, aynı odada kalan bir milletvekili yoktur. Meclis'te bizden ayrı oturduğunu gören bir tane danışman varsa çıksın konuşsun. Milletvekillerinin arasında değil, danışmanların arasında oturur sırf bizler için. Bu arada o şakayı biz isteyerek, bu hataya düşürdük O'nu" paylaşımında bulunmuştu.

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun Meclis'teki odasından yaptığı paylaşım tepkilere neden olmuştu. Sofuoğlu, ayaklarını masanın üzerine koyduğu fotoğrafta karşısında duran danışmanlarını “emir erlerim” diye nitelemişti. Tepkiler üzerine sözkonusu paylaşımını silen Sofuoğlu "Siyasete biraz espri katmak amacıyla yapmış olduğum paylaşım kastının ötesinde anlamlara taşınmıştır" demişti.

Sofuoğlu daha önce de İngilizce bastırdığı kartvizitte "senatör" unvanını kullanması ve Meclis'e milyonlarca lira değerinde Lamborghini marka otomobille gelmesiyle gündeme gelmişti.

