Eskişehir'de üniversitede silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde silahlı bir saldırı olduğu, saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi.

Saldırı sonucu 4 öğretim görevlisinin hayatını kaybettiği, şüphelinin polis tarafından yakalandığı bildirildi.





Saldırganın üniversitede araştırma görevlisi olduğu öğrenildi. Saldırıda araştırma görevlisi; dekan yardımcısı, fakülte sekreteri, öğretim üyesi ve okutmanı öldürdü.

REKTÖRDEN AÇIKLAMA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektör. Prof. Dr. Hasan Gönen, Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda ölenlerin sayısının 4 olduğunu açıkladı.

Gönen, yaptığı açıklamada, "Volkan ismindeki bir araştırma görevlimiz, dekan beyin odasına giriyor. Dekan bey orada tesadüfen yokmuş. Fatih bey varmış, onu vurmuş. Daha sonra dekan yardımcımız ve üst katta 2 araştırma görevlimizi de vurmuş. Daha sonra elinde tabanca ile binayı terk ettikten sonra güvenlikçilerimiz takip etmişler. Biraz ileride polis derdest etmiş. Durum bundan ibaret. Şu anda şimdilik 4 ölümüz var. Başımız sağ olsun. Osmangazi Üniversitesi camiası olarak inşallah bu tür hadiseleri bir daha yaşamayız. Başımız sağ olsun” dedi.

Gönen, zanlı için şöyle konuştu: "FETÖ ile ilgili başkalarına suçlamada bulunmuştur. Başkalarıyla ilgili iddialarda bulunmuştur. Kendisi soruşturmamız sürüyor idi. Savcılık tarafından bize soruşturması aktarılmıştı. Soruşturması devam ediyordu, kendisi görevdeydi. Hedefinde muhtemelen dekan vardı. Dekan bey makamında yokmuş, fakülte sekreterimiz varmış. Dekanı bulamayınca sanıyorum cinnet getirmiş durumda idi. Fatih beyi vurmuş, daha sonra dekan yardımcımızı vurmuş Mikail Yalçın beydi, daha sonra üst kattaki iki araştırma görevlimizi vurmuş. Başka bir arkadaşımıza da silah doğrultmuş ama kurşun sıkışmış, bir şey yapamamış. Daha sonra binayı terk ettikten sonra polis tarafından derdest edilmiş.''

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Saldırıda Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, araştırma görevlisi Yasir Armağan ile öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesindeki silahlı saldırıda 4 kişiyi öldürdüğü belirtilen şüphelinin Araştırma Görevlisi Volkan Bayar olduğu öğrenildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'tan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Olayın soruşturulması için 3 savcı görevlendirildiğini söyleyen Çakacak, "Volkan Bayar isimli araştırma görevlisi, dekan yardımcısı, 2 öğretim üyesi ve fakülte sekreterini öldürdü. Olayın araştırması yapılıyor. Araştırma yapıldıktan sonra sebepleriyle ilgili geniş bilgi verilecektir. Başsavcılığımız olaya el koydu. Olay aydınlatıldıkça gerekli açıklama yapılacaktır" diye konuştu.

BÜYÜKERŞEN'DEN AÇIKLAMA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, saldırı sonrası kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Eskişehir Osmangazi Üniversitemizde yaşanan ve 4 akademisyenimizi kaybettiğimiz vahim olayı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden üniversite çalışanlarına Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.