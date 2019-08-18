Eskişehir'de 200 bin ağaç kesilecek!

Eskişehir’de, Krom Manyezit Ocağı kapasite artışı ve Demir Nikel ocağı kırma eleme tesisi projesi için ÇED raporuna gerek görülmedi. 31 bin hektarlık bir alanda 200 bine yakın ağacın kesileceği belirtiliyor.

Eskişehir'in Beylikova ilçesi Süleymaniye, Yalınlı, Kızılcaören, Mihalıççık-Adahisar ve Sivrihisar- Dumluca mahallelerinde Krom Manyezit Ocağı kapasite artışı ve Demir Nikel ocağı kırma eleme tesisi projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna gerek görülmedi.

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre, çevreye zarar verecek her türlü çalışmaya karşı olduklarını belirten Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman karara tepki gösterdi.

Eskişehir'de Beylikova, Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerinde 5 köyü kapsayacak demir, magnezit ve nikel madeni alanı genişletmesi için ÇED gerekli değildir kararı verildiğini belirten Başkan Sadık Yurtman, “Proje hayata geçerse 31 bin hektarlık alanda ardıç, sedir, karaçam ve meşe ağaçlarının içinde yer aldığı 200 bine yakın ağaç kesilecek” dedi.