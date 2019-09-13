Eskişehir Cezaevi’nde şüpheli ölüm: 17 yaşında cezaevine girdi, bir gün sonra öldü...

17 yaşındaki Veli Ersoy, Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi’nde girdikten bir gün sonra yaşamını yitirdi. Ersoy’un ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Ersoy’un ailesi, çocuklarının ölüm nedeninin araştırılmasını istedi

Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan çocuk tutuklu Veli Ersoy, cezaevine girdikten bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Çocuk tutuklunun ölümü, kayıtlara “İntihar” olarak geçti. Ersoy’un ailesine, çocuklarının ölümü ile ilgili hiçbir bilgi verilmedi. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile görüşen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Yetkililer soruşturmaların sürdüğünü söylüyor. Aile ise hiçbir bilgi alamamaktan dertli” dedi.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, Eskişehir Kadın Açık Cezaevi’ndeki mahkum Aynur Uyar’ın da ağır hasta olduğu halde Ayvalık Cezaevi’ne naklinden hemen sonra yaşamını yitirdiğini anımsatan Çakırözer, “Uyar’ın ölümü ile ilgili Adalet Bakanlığı CİMER üzerinden yönelttiğimiz sorulara yanıt bile verilmedi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Veli Ersoy’un ölümü ile ilgili başlattığı iki soruşturmanın ayrıntıları paylaşılmıyor. Kadın mahkum Aynur Uyar neden öldü? Çocuk mahkum Veli Ersoy nasıl öldü?” diye sordu.

Cezaevlerinin altyapı sorunlarının hak ihlalleri ve ölümlerin üzerine gidilmesine engel olmaması gerektiğini ifade eden Çakırözer, ihmallere ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütülmesini istedi. Cezaevlerinin altyapı eksikliklerinden kaynaklanan büyük sorunları olduğunu söyleyen Çakırözer, şunları kaydetti:

“Cezaevi yönetimleri, çalışanları bu sorunlar karşısında görevlerini özveri ile yerine getiriyor. Ancak cezaevlerinde ağır insan hakları ihlalleri yaşandığına ilişkin haberler her geçen gün artıyor. Bu tip ölüm haberleri de başta aileleri ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm toplumu tedirgin ediyor. Cezaevlerinin kalabalık olması, altyapı sorunlarının olması, hak ihlalleri ve ölümlerin üzerine gidilmesine engel olmamalı. İhmallere ilişkin soruşturmalar titizlikle yürütülmeli. Aileler ve kamuoyu soruşturmaların sonuçlarından kapsamlı olarak bilgilendirilmeli. İhmali olanlar cezalandırılmalı.”