Eski Yargıtay üyesine Gülen cemaati davasından 10 yıl hapis

Fethullah Gülen cemaatinin Yargıtay yapılanmasında grup sorumlusu olduğu ileri sürülen eski Yargıtay üyesine 10 yıl hapis cezası verildi.

Fethullah Gülen cemaatinin Yargıtay yapılanmasında grup sorumlusu olan eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tepedelen'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmasına devam edildi. Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Tepedelen ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Tepedelen, örgüt üyesi olmadığını söyledi.

Cemaate ait okullarda okumadığını iddia eden Tepedelen, cemaat stratejilerinin belirlendiği toplantılara da katılmadığını savundu. Tepedelen, cemaatin şifreli haberleşme ağı ByLock kullandığına ilişkin tespitleri de reddetti.

Tepedelen'e "FETÖ"ye üye olmak suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi. Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 12 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesinde indirim uygulanarak ceza 10 yıla indirildi.

Mahkeme heyeti, sanık Tepedelen'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.