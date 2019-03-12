Eski Yargıtay üyesine 11 yıl hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Ömür Borazan'ı, 'FETÖ' üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmalarına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, eski Yargıtay üyesi Ömür Borazan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Borazan'ın avukatı da hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasında hakkındaki iddiaları reddeden Borazan, "FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullanmadığını" öne sürdü. Suçlamaları kabul etmeyen Borazan, Cemaat üyesi olmadığını söyledi.

Son sözleri sorulması üzerine Borazan, beraatini ve tahliyesini istedi.

Aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Ömür Borazan'a, "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'e üye olmak" suçundan, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl hapis cezası verildi.

"Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını" öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 12 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza 11 yıla indirildi.

Borazan'ın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.