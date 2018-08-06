Eski Yargıtay Başkanı Alkan'ın damadı tutuklandı

Gazi Üniversitesi'ndeki Cemaat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında eski Yargıtay Başkanı Ali Alkan’ın damadı Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Serhat Işık’ın da tutuklananlar arasında yer aldığı öğrenildi.

Gazi Üniversitesi'ndeki Cemaat yapılanmasına yönelik operasyonda eski Yargıtay Başkanı Ali Alkan’ın damadı da tutuklandı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Işık’ın Gazi Üniversitesi’ne girebilmek için Cemaat'in desteğiyle kendisine kadro tahsis ettirdiği, bunun için de Ali Alkan’ın eski rektör Süleyman Büyükberber ile görüştüğü öne sürüldü.

Bank Asya’daki hesabıyla ilgili ifade veren Işık “Çocukların okul taksitlerini ödemek adına eşim A.Alkan Işık adına açılmıştır. Suçlamayı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı. Işık ABD ziyaretine ilişkin ise, “2008-2009-2010-2012-2015 yıllarında gittim. Hepsine üniversite ve kongreler için gittim. Kongreler için 5 gün kaldım. 2015 yılında ise 3 ay kaldım. ABD’ye gittiğim dönemde Pensilvanya’ya gitmedim. İstihbarat veya askeri yetkililerle temasım olmadı” dedi.