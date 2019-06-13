Eski Yarbay Mehmet Alkan davasında ‘gizli tanık’ çark etti

Dört yıl önce Şırnak’ta düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan’ın cenazesinde gösterdiği tepkiyle gündeme gelen ve 15 Temmuz sonrası ihraç edildikten sonra ‘FETÖ’ üyeliği iddiasıyla yargılanan eski Yarbay Mehmet Alkan hakkında daha önce Cemaat üyesi olduğu yönünde ifade veren gizli tanık bugünkü duruşmada 'somut bir bilgim yok' dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile ihraç edilen eski Yarbay Mehmet Alkan’ın “FETÖ/PDY” üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada daha önce Alkan’ın Cemaat üyesi olduğu yönünde ifade veren gizli tanık Abdullah ifadesini değiştirdi.

Cumhuriyet’in aktardığına göre gizli tanık Abdullah daha önce "'Cemaatçi olduğunu biliyorum" dediği Yarbay Alkan için "Sanığın örgüt üyesi olduğu yönünde somut bir bilgim yok. Sadece bu konudaki kanaatimi söyledim" dedi. Mahkeme, savcıya mütalaa için süre verdi.

Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Antalya’dan ses ve görüntüsü değiştirilerek SEGBİS aracılığıyla katılan gizli tanık Abdullah, sanık Alkan’la ilgili ifadesinde “FETÖ/PDY” üyesi olup olmadığı konusunda bir bilgisi bulunmadığını; ancak o tarihte cemaat üyesi olduğu yönünde “kanaati bulunduğunu” söylediğini belirtti.

Mahkemenin sorduğu soruların neredeyse tamamına, "Bütün bunları savcılık ifademde söyledim. Anlatırsam kimliğim ortaya çıkar" karşılığını veren gizli tanık, "2015 yılında bir dava nedeniyle hukuki destek almak için sanığın evine gittiğimde evinde Zaman gazetesi vardı" dedi.

Mahkeme Başkanının daha somut bir bilgi vermesini istemesi üzerine gizli tanık, "Sanık 15 Temmuz darbe girişiminin ardından basında bazı açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar FETÖ/PDY üyelerinin açıklamalarıyla benzer nitelikteydi. Bunun dışında sanığın örgüt üyesi olduğu yönünde somut bir bilgim yok. Sadece bu konudaki kanaatimi söyledim" dedi..

Tanığın ifadelerinin ardından mahkeme, esas hakkındaki görüşünü açıklaması için savcıya söz verdi. Savcının talebi üzerine mahkeme mütalaa için süre verdi.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Alkan, 2015’in Ağustos ayında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Ayvalık Jandarma Karakolu'na düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren kardeşi Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan’ın cenazesinde "Sırça saraylarda 30 tane korumayla gezip zırhlı arabalara binip de 'şehit olmak istiyorum' diye bir şey yok” diyerek tepki göstermişti.