Eski vapurlar tamire alındı: İBB İstanbullulara rengini sordu

İBB'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, eskiyen vapurların tamir edildiği duyuruldu.

İBB'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, eskiyen vapurların tamir edildiği duyuruldu.

Hesaptan "Şehir Hatları Müdürümüz Sinem Dedetaş koltukların rengi ne olsun" diye vatandaşa soruyor diye duyuruldu.

İşte İBB'nin resmi Twitter hesabından yapılan o paylaşım:

"Eskiyen vapurları Haliç'teki tersanemizde tamir edip bakımlarını yapıyoruz. Hazır koltuklar ve zemin de yenilenirken Şehir Hatları Müdürümüz Sinem Dedetaş koltukların rengi ne olsun diye soruyor. Ne dersiniz?"