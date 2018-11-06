Eski savcı Ferhat Sarıkaya’nın gözaltı süresi uzatıldı

‘Şemdinli davası savcısı’ olarak bilinen ve meslekten ihraç edilen Ferhat Sarıkaya’nın gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

Dört gün önce Ankara’daki evinden gözaltına alınan eski savcı Ferhat Sarıkaya’nın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

Kamuoyunda Şemdinli davası savcısı olarak bilinen Ferhat Sarıkaya, HSK tarafından ikinci kez meslekten ihraç edildikten bir gün sonra Ankara TEM Şube ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2005 yılında Umut Kitabevi’nin bombalanmasıyla ilgili davanın iddianamesini hazırlayan eski savcı Ferhat Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından itirafçı olmuş ve iddianamede dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ı çete kurmakla suçlayan ifadeleri Fethullahçı hakim ve polis şefinin yardımıyla eklediğini söylemişti.

