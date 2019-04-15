Eski ÖSYM Başkanı Demir'in gözaltı süresi ikinci kez uzatıldı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 8 şüpheli, gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle ikinci kez adliyeye sevk edildi.
Adliyedeki işlemlerin ardından Demir ve diğer şüpheliler emniyete götürüldü.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 zanlıdan 9'unun etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı, 7'sinin de savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı bildirildi.