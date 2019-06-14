Eski MİT'çi Eymür: 11 Eylül'den 40 gün önceden haberim oldu

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, '11 Eylül'den, 40 gün önceden haberim oldu. Biz CIA'ye söyledik, meslektaşlarla haber verdik, pek dikkate almadılar' dedi.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, 11 Eylül 2001'de ABD'de yaşanan saldırılara ilişkin yeni kitabı "Deşifre"de ilginç ifadeler kullandı.

O dönemde ABD'de olan Mehmet Eymür, 11 Eylül saldırısını 40 gün önce öğrendiğini öne sürdü. Mehmet Eymür, kendisine saldırı istihbaratını getiren kişinin ise uyuşturucu ticareti yapan Mustafa adlı bir kişi olduğunu kaydetti.

Bilgiyi CIA ile paylaştıklarını ifade eden Eymür, "Önemli bir konu için görüşmek istediğimi bildirdim. Ertesi gün benim evde görüşmek üzere anlaştık. 2 Ağustos 2001 günü tanıdığım hanım, yanında ilk defa gördüğüm bir kişi ile evime geldi. Mustafa'ya otelde beklemesini, belki görüşmek isteyebileceklerini söylemiştim. Türkçe notlara bakarak onlara olayı aktardım" ifadelerini kullandı.

Konuya pek ilgi gösterilmediğini kaydeden Eymür, "Bu görüşmeden 40 gün sonra ABD'de tarihinin en kanlı olaylarından biri olan 11 Eylül 2001 terör olayı yaşandı. 3 bine yakın insan ölmüştü. Mustafa ciddiye alınsa o 40 günde bir şeyler yapılabilir, belki terör önlenebilirdi" dedi.