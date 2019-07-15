'Eski MHP'li Erhan Usta, Babacan'ın partisine katılacak' iddiası

Eski MHP Grup Başkanvekili ve Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, AKP’den istifa ederek yeni parti kuracağını ilan eden Ali Babacan ile temas halinde olduğu iddia edildi.

Ali Babacan'ın kuracağını ilan ettiği yeni oluşum için temasları sürüyor. Yeniçağ'ın iddiasına göre, eski MHP Grup Başkanvekili ve Bağımsız Samsun Milletvekili olan Erhan Usta, Babacan ile temas halinde. Usta, MHP Grup Başkanvekili olduğu dönemde İYİP’in verdiği bir teklifin Meclis gündemine alınmasına destek vermiş, ardından Grup Başkanvekilliğinden alınmıştı. Usta daha sonra "Cumhur İttifakı'nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" nedeniyle parti üyeliğinden ihraç edilmişti. İYİP'ten teklif gelmesine rağmen katılmayan Usta, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Samsun’dan bağımsız belediye başkan adayı olarak yüzde 21,05 oy almıştı.