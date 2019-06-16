Eski MHP ilçe başkanı silahlı kavgada öldürüldü

Eski MHP ilçe başkanı ve belediye meclis üyesi Mehmet Bezgen çıkan silahlı kavgada öldürüldü.

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada eski MHP ilçe başkanı ve belediye meclis üyesi Mehmet Bezgen öldürüldü, 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Ramazan Y. ve kardeşi Kerim Y., aralarında husumet bulunan amca çocukları ile sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgaya sonradan dahil olan İsa Y, av tüfeği ile Mehmet ve Mehmet Bezgen’e ateş etti.

Yaralanan kuzenler, Güzelyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet Bezgen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada darp sonucu yaralanan 3 kişi ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Cinayet şüphelisi İsa Y. gözaltına alındı.