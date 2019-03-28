Eski Merkez Bankası Başkanı: IMF'den başka seçeneğin kalmadığını düşünüyorum

Merkez Bankası'nın eski başkanlarından Durmuş Yılmaz, Türkiye'nin IMF'den başka seçeneğinin kalmadığını iddia etti.

Eski Merkez Bankası başkanı ve İyi Parti'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı Durmuş Yılmaz, Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) kapısını çalması gerekebileceğini söyledi.

Yılmaz seçimlerden sonra doların 6 TL'ye kadar çıkabileceği tahmininde bulundu.

T24'ten Şirin Payzın'a konuşan Durmuş Yılmaz "Türkiye'de ekonomik kriz var ve böyle giderse bu kriz sürecek, vatandaş buna hazırlıklı olmalı. IMF'den başka seçeneğin kalmadığını görüyorum. IMF konusunda hükümet 'u' dönüşü yapar çünkü daha önce pek çok konuda ‘u' dönüşü yaptılar" dedi.

Yılmaz, "Merkez Bankası rezervleri eridi çünkü ortada şeffaf olmayan ve açıklanmayan harcamalar var. Hükümet yabancı yatırımcıya karşı bu hamleyi yapıyor zira doğru yönetilmeyen, şeffaf olmayan bir ekonomi var ve yabancı yatırımcı da Türkiye'de kalmak istemiyor" ifadelerini kullandı.

Yılmaz seçimlerden sonra ABD dolarının 6 TL'ye kadar çıkabileceği tahmininde de bulundu.