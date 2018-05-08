'Eski kimliklerle oy kullanılamayacak' haberlerine ilişkin açıklama geldi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 24 Haziran seçimlerinde eski nüfus cüzdanlarıyla oy kullanılamayacağı haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 24 Haziran seçimlerinde 10 yıldan eski nüfus cüzdanlarıyla oy kullanılamayacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamada, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mevzuatlarına göre nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı ve vatandaşlarımızın ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanlarının, kimlik kartı başvurularını yapıncaya kadar geçerli olduğu hususu kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.