Eski kimlikler 2019'da geçerli olmayacak haberlerine ilişkin açıklama geldi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğü, eski nüfus cüzdanlarının 2019 yılından itibaren geçerli olmayacağı şeklindeki haberlerin "asılsız" olduğunu açıkladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğü, kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı ve nüfus cüzdanlarının 2019 yılından itibaren geçerli olmayacağı şeklindeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

NVİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2019 yılında T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanlarının 2019 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin "asılsız" olduğu belirtilirken, açıklamada, T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2019 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak "güncelleneceği", halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının T.C. kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli olduğu ve sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği kaydedilerek vatandaşların söz konusu haberlere itibar etmemesi istenildi.