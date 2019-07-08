Eski istihbaratçı Sabri Uzun'a tahliye kararı

Emniyet İstihbarat Dairesi’nin eski başkanı Sabri Uzun’un, ‘FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım suçlamasıyla yargılandığı davada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Meslek yaşamı boyunca ‘FETÖ’ ile mücadele ettiğini söyleyen Uzun ‘Böyle bir şerefsizliği kabul etmiyorum’ dedi.

Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, “FETÖ”ye bilerek ve isteyerek yardım ettiği suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Dava Kasım ayına ertelendi.

Uzun’un bugün cezaevinden tahliye edilmesi bekleniyor.

Uzun, sosyal medya paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanına hakaret ve terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Sabri Uzun’un avukatları ve yakınlarının yanısıra izleyici olarak eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı da katıldı.

'YA BEN YA DIŞİŞLERİ YA DA ADALET BAKANLIĞI YALANCI'

Uzun savunmasında yazdığı kitabın “FETÖ’cülerin iadesi için kullanıldığını” söyledi ve “Ya ben ya Dışişleri yalancı ya da o dosyaları gönderen Adalet Bakanlığı yalancı” dedi.

Uzun “Yazıklar olsun! Bu adama FETÖ’cü diyorsunuz. Böyle bir şerefsizliği kabul etmiyorum” diye konuştu.

Meslek hayatı boyunca ‘FETÖ’ ile mücadele ettiğini anlatan Uzun, “Türkiye Cumhuriyeti’nde benden daha fazla FETÖ ile mücadele eden birisi çıkarsa davadan çekilirim” dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların kendisine ait olduğunu belirten Uzun “Düşündüklerimi, hissettiklerimi ve yanlış gördüklerimi paylaştım. İntikam duygusuyla paylaşmadım” dedi.

TANIK 'İFADEM YANLIŞ AKTARILMIŞ OLABİLİR' DEDİ

Uzun hakkında daha önce “cemaate yakın birisiydi” diye ifade veren tanık Tamer Topsakal ise ifadesinin yanlış aktarılmış olabileceğini savunarak “Uzun’u şahsen tanımadığını ancak meslek büyüğü olarak bildiğini, ‘FETÖ’ ile ilişkisine şahit olmadığını” söyledi. Diğer tanıkların da Uzun'un lehine ifade verdiği duruşmada mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın Kasım ayında yapılmasına ve Uzun'un tahliyesine karar verdi.