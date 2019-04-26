Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un ifadesi ortaya çıktı

Tutuklanan eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un ortaya çıkan ilk ifadesinde suçlamaları reddettiği, aleyhindeki tanıklıkların zamanlamasına dikkat çektiği ortaya çıktı.

Tutuklanan eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un, ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un ortaya çıkan ilk ifadesinde suçlamaları reddettiği, aleyhindeki tanıklıkların zamanlamasına dikkat çektiği ortaya çıktı.

Suçlamaları kabul etmeyen Uzun, "FETÖ'ye yardım etmek ve Cumhurbaşkanına hakaret bana da uymuyor, buradaki fiile de uymuyor. Bu isnatları kesinlikle kabul etmiyorum. Böyle bir tanımı da kabul etmiyorum" dedi.

Sabri Uzun, "Cumhurbaşkanına hakaret" ile suçlandığı sosyal medya paylaşımı için ise "Paylaşımlar bana aittir. Her okuyanın farklı anlam verebileceği yoruma açık paylaşımlardır. Şahısları kast etmedim. Daha çok bir tecrübe, birikim aktarımından ibarettir. Hakaret kastım kesinlikle olmaz. Hiç kimseyi de hedef alarak yazmadım. Kesinlikle isim de telaffuz edilmemiştir" diye konuştu.

'5 SENEDİR HİÇBİR ŞEY YAPILMAMIŞ'

Hakkında 5 yıl önce ifade veren Tamer Topsakal’ı tanımadığını belirten Uzun, "Benim bu şahısla o tarihte yüzleştirilmem lazımdı. Teşhis tutanağı yapılması lazımdı. O tarihte benim de gözaltına alınıp bunların sorulması lazımdı. Daha sonraki aşamada benim hakkımda bir istihbarat çalışması yapılması lazımdı. Ek deliller toplanması gerekirdi. Bugün geldiğimiz an itibariyle sanıktan itiraf veya ret almak suretiyle adaletin tecellisi mümkün değildir. İtirafa zorlamak gibi, hukuk dışı bir durum ortaya çıkıyor. Benim hakkımda istihbarat çalışması yapılır elde edilen bilgiler bana sorulurdu. Benim telefonum Ankara Emniyeti'ndedir. Oradaki kayıtlara bakılır, hangi tarihte hangi FETÖ'cüyle beraber aynı baz istasyonu bölgesinde olduğum, hangi konuşmayı yaptığım bilgileri birleştirilmek suretiyle deliller yaratılırdı. 5 senedir hiçbir şey yapılmamış, 5 sene sonra 'böyle şüphe uyandıracak ifade bulduk, sen ne diyorsun' deniliyor" diye konuştu.

Sabri Uzun, sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "örgüte yardım" iddiasıyla 23 Nisan'da evinden gözaltına alınmıştı.