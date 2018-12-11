Eski il başkanından İyi Parti'ye tahliye davası: Mülkümden çıksınlar

İyi Parti eski il başkanı, halen il başkanlığı olarak kullanılan binanın kendisine ait olduğunu ve kurulmasında tüm masrafları kendisinin yaptığını ileri sürerek partiye tahliye davası açtı.

İyi Parti'nin eski Kırıkkale il başkanı Mustafa Akyürek, kendisine ait olduğunu iddia ettiği il başkanlığı binasının tahliye edilmesi için dava açtı.

Akyürek, il başkanlığının kullandığı binanın kendisine ait olduğunu ve kurulmasında tüm masrafların kendisinin yaptığını ileri sürdü.

İl başkanlığı tarafından kullanılan tüm eşyaların tarafından alındığını ve il başkanlığı kurulması esnasında yapılan masraflara, İyi Parti Genel Merkezi'nin hiçbir şekilde katkısının olmadığını iddia eden Akyürek, şunları söyledi: "Parti içindeki dengelerin farklı işlediğini, ahde vefanın olmadığını, kişilerin çıkarlarına öncelik verildiğini ben ve arkadaşlarım çok acı bir şekilde öğrenmiş bulunmaktayız. Parti üyeliğinden istifa ettikten sonra, il başkanlığına noterden göndermiş olduğumuz ihtarnamede, binanın tarafıma ait olduğunu, kendileri ile kira sözleşmemin olmadığını belirterek taşınmazı boşaltmaları ihtarında bulundum. Kendileri ise kira sözleşmeleri olduğunu ve kira paralarını ödediklerini beyan etmişlerdir. Halbuki böyle bir durumun olmadığını kendileri de çok iyi bilmektedirler."

İyi Parti il başkanlığının mülkünde işgalci konumda yer aldığını savunan Akyürek, "Bu durum yargıya taşınmıştır. Ülkeyi yönetmeye talip bir partinin kendilerine ait olmayan bir yerde kalarak beni mağdur etmelerinin hangi hukuka, ahlaka veya parti vizyonuna sığdığını açıklamalarını istiyorum. Ülkeyi yönetmeye talip bir partinin gerçeğe aykırı beyanda bulunarak taşınmazımı kullanmama engel olmaları, içinde bulunan eşyaları benim almama rağmen kendilerine aitmiş gibi kullanmaları kabul edilebilir değildir" ifadesini kullandı.