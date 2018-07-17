Eski İçişleri Bakanı Tantan: Adnan Oktar yıllarca şantaj yaptı

Eski İçişleri Bakanı Tantan, Adnan Oktar tarikatına yapılan operasyona ilişkin, 'Uzun yıllardır büyük bir arşiv var, şantaj mekanizmasını işletiyorlar' açıklamasında bulundu.

Adnan Oktar tarikatına yönelik, 1999 yılındaki ilk operasyonu düzenleyen Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Oktar'ın elinde büyük bir arşiv olduğunu ve şantaj mekanizmasını işlettiğini açıkladı.

Hürriyet gazetesinden İpek Özbey'e konuşan Eski İçişleri Bakanı Tantan, "Oktar'ın yakalanması çok insanın uykusunu kaçırmış mıdır?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hiç şüpheniz olmasın. Türkiye’de teknolojiyi en iyi kullanan örgüt Adnan Hoca’nın örgütüdür. Teknik takiple siyaseti ve basını teslim alanlar bunlardır. Gazete sahiplerinden, yayın yönetmenlerine, milletvekillerine arşivledikleri çok kişi vardır. Teknik takipte kullandıkları teknoloji o zaman polisin elinde bile yoktu. Arşivledikleri milletvekilleri sonradan bana teşekküre geldiler. Ama bunlar arasında özür dileyecek misin diye önerge verenler de oldu."

DİYANET'İ DAHİ TEHDİT ETTİLER

Adnan Oktar ve destekçilerine ilişkin "Acayip bir ekonomik ve teknik güce ulaştılar. Diyanet İşleri Teşkilatı'nı bile tehdit edecek gücü buldular" diye konuşan Tantan, tarikatın uzun yıllardır devlet kurumlarına da "bulaşmış" olduğunu vurguladı.

Gülen Cemaati ile Adnan Oktar'ın benzerlikleri olduğuna işaret eden Tantan, "Teknolojiyi depoluyorlar, yeri ve zamanı geldiğinde kullanıma sokabiliyorlar. Siyasetin kilit noktalarına, iş çevrelerine ve medyaya hissettirmeden çok iyi nüfuz edebiliyorlar" dedi.

