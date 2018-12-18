Eski HDP milletvekiline gözaltı

Eski HDP Iğdır milletvekili Kıznaz Türkeli'nin de aralarında bulunduğu altı HDP'li gözaltına alındı.

Eski HDP Iğdır milletvekili Kıznaz Türkeli, eski Iğdır İl Genel Meclisi Başkanı Abdulkadir Özsular, eski Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Şaziye Önder, eski Tuzluca Belediye Başkanı Mehmet Gültekin ve HDP üyeleri Oya Malgaz ile Vedat Yılmaz gözaltına alındı.

Gözaltılar Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapıldı.

Gözaltıların sebebi "yürütülen bir soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı oldukları belirtilen zanlıları yakalamak" olarak açıklandı.

Özsular, Önder ve Gültekin daha önce "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları" iddiasıyla görevden uzaklaştırılmıştı. eski Tuzluca Belediye Başkanı Gültekin'in yerine İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında dönemin Tuzluca Kaymakamı İbrahim Civelek görevlendirilmişti.