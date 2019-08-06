Eski Hakkari milletvekili Zeydan, AKP’den istifa etti

Eski Hakkari milletvekili Rüstem Zeydan fahri kurucusu olduğunu belirttiği AKP’den istifa etti. Zeydan ‘Siyasi arenaya veda etmiyorum. Türkiye politikasına katkı verenlerle beraberim’ dedi.

23. Dönem Hakkari milletvekili Rüstem Zeydan, AKP’den istifa ettiğini duyurdu.

Dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyuran Zeydan “Fahri Kurucusu ve üyesi olduğum Ak Parti‘den bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuya Saygılarımla duyurulur” mesajını paylaştı.

Hakkari’nin yerel gazetelerinden Yüksekova Haber’e konuşan Zeydan “Siyasi arenaya veda etmiyorum. Masadayım ve de katkı vermeye devam edeceğim. Türkiye politikasına katkı verenlerle beraberim” dedi.

Zeydan, Hakkari Objektif Haber’e yaptığı açıklamada ise “Siyasette futbolcu değil, teknik direktör olmak isterim” dedi.