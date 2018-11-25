Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ: Türk halkı demek yanlış

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Türkiye'de yaşayanlar için 'Türk halkı' kavramının kullanılmasının yanlış olduğunu savunarak, ''Türk halkı' derseniz ırkçı bir kavrama gidersiniz. 'Türk milleti' sizin üst kimliğinizdir. Bunun altında farklı etnik guruplardan olabilirsiniz. Buna kimse itiraz edemez' dedi.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde katıldığı bir söyleşide konuşan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Türk halkı derseniz ırkçı bir kavrama gidersiniz" dedi.

"Haber kanalları olmasaydı Türkiye bu kadar dejenere olmazdı. Bunun sorgulanması lazım" diyen Başbuğ, şöyle konuştu:

"Bu toplum okuma özürlüsü, okumuyor bir kere. Son dönemlerde okuyuşta ciddi bir artış var ama dünya ülkeleri ile Avrupa ülkeleri ile okuma oranımız mukayese edilirse Türkiye diplerde. Bizim toplum sadece kulaktan duyacak, bir de televizyon. Televizyon önemli bu açıdan, kültürel, siyasal ne derseniz deyin bilinçlenme açısından televizyonlar çok önemli kabul ediyorum ama televizyonun geldiği nokta da önemli. Televizyoncular bana kızabilir ama Türkiye'de bu haber kanalları olmasaydı Türkiye bu kadar dejenere olmazdı. Ben de bu kanaatteyim. Bunun da sorgulanması lazım. Fertler bilgi sahibi olmadıkça, haklarının idrakinde olmadıkça bu toplum istenilen noktaya gelemez."

'TÜRK HALKI DEĞİL, TÜRKİYE HALKI EŞİTTİR TÜRK MİLLETİ'

Başbuğ, "Türkiye halkı" kavramıyla ilgili şunları söyledi:

"Medeni Bilgiler kitabını ilk sayfasından ortalarına kadar olan kısmı bizzat Mustafa Kemal kendi el yazısı ile yazmıştır. İlk cümle şu 'Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.' Bu seksen milyona ortak hedef veriyor. Diyor ki; bu cumhuriyeti beraber kurduk. O zaman bu cumhuriyeti korumak, devam ettirmek ilelebet bizim ortak amacımız. Bu kadar basit. Anlamıyoruz, anlamadığımız gibi anlatamıyoruz da işin kötü tarafı da o. Türkiye halkı, ne diyor? Türkiye'yi bir kere sınırlıyor. Yani coğrafya ile sınırlıyor. Türkiye'nin coğrafyası belli mi? Belli. Bu coğrafyada bir halk olarak kabul ediyor. Bunu bazen yanlış kullanıyorlar, bazıları bilinçli olarak, bazıları bilmeden ‘Türk halkı' diyorlar. Bakın Türk halkı derseniz olmaz. Olmaz o zaman kavramları karıştırırsınız. ‘Türk halkı' derseniz ırkçı bir kavrama gidersiniz. ‘Türk milleti' sizin üst kimliğinizdir. Bunun altında farklı etnik guruplardan olabilirsiniz. Buna kimse itiraz edemez. Ama şunu söylemeniz lazım; ‘Ben Türk milletinin bir ferdiyim, etnik kökenim de şudur, şudur, şudur. Buradaki ‘Türk milleti' kavramı bir üst kimliktir, bağdaştıran bizi kenetleyen çimentodur."

'ANDIMIZI KALDIRIRSANIZ VATAN VE MİLLET SEVGİSİNİ NASIL ÖĞRETECEKSİNİZ?'

Başbuğ, Danıştay tarafından andımızın okullarda tekrar okunması kararıyla ilgili, "Andımızı kaldırırsanız vatan ve millet sevgisini nasıl öğreteceksiniz? Sorun oradan çıkıyor. Ant bir noktada genç çocuklara, ilkokulda öğretiyorsun, çocuğun kafasına vatan ve millet sevgisini koymaya uğraşıyorsun" ifadelerini kullandı.