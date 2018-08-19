Eski Dünya Bankası Baş Ekonomisti: Türkiye için son çare IMF olacak

Türkiye'deki ekonomik durumu değerlendiren eski Dünya Bankası Baş Ekonomisti Sweder van Wijnbergen, Türkiye'nin IMF'ye başvurmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Eski Dünya Bankası Baş Ekonomisti Sweder van Wijnbergen, 1980'lerdeki Latin Amerikalı yönetimlere benzettiği Türkiye'nin, son çare olarak IMF'ye başvurmak zorunda kalacağını söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde ekonominin kırılganlığına dikkat çeken Wijnbergen, TL’deki değer kaybını şu sözlerle değerlendirdi:

"Türkiye, Erdoğan'ın politikalarından dolayı zaten çok zayıf durumda. En ufak bir dokunuş, büyük düşüşlere neden olabilir. Alınan önlemler tavadaki yangını söndürebilir ama liradaki düşüşü tersine çeviremez."

'SON ÇARE IMF OLACAK'

Türkiye’nin içinden geçtiği süreci ekonomiyi dış borç ile finanse etme ve sermaye kaçışına yol açma açısından Latin Amerika ülkelerinin 80’li yıllarda yaşadığı dönüşüme benzeten eski Dünya Bankası yetkilisi, Latin Amerika ülkelerinin son çare olarak Uluslararası Para Fonu'na (IMF) başvurmak zorunda kaldıklarını anımsatarak Türkiye’nin de bu yolu izleyeceğini öne sürdü.

Hükümetin IMF seçeneği reddetmesini de değerlendiren Wijnbergen, "Latin Amerikalılar da bunu söyler, bayrak sallayıp 'teslim olmayacağız' derdi. Ama zamanı geldiğinde bunu yapmaları gerekecek" ifadelerini kullandı.

Dün de Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz'un Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı IMF’ye başvurma konusunda ikna etmeye çalıştığını öne sürülmüş ancak Almanya Maliye Bakanlığı iddiayı reddetmişti.