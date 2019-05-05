Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den 'yeni parti' iddialarına yanıt

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 'Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacak yeni partiye dahil olacağı' iddialarına yanıt vererek, 'İsmimin zaman zaman gündelik siyasi tartışmalara dahil edilmesinden üzüntü duyduğumu kamuoyuna saygıyla bildirir, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini istirham ederim' dedi.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiye katılacak" iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Görmez yaptığı açıklamada, isminin gündelik siyasi tartışmalara dahil edilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Görmez açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bırakırken Aziz Milletimizin huzurunda bundan sonraki hayatımı Din-i Mübin-i İslam’a hizmet yolunda ilme ve tefekküre adayacağımı açıkca ilan ettiğim halde ismimin zaman zaman gündelik siyasi tartışmalara dahil edilmesinden üzüntü duyduğumu kamuoyuna saygıyla bildirir, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini istirham ederim.”