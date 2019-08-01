Eski danışmanından Davutoğlu'na: Destek verdiğim için pişmanım, özür dilerim

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde strateji danışmanlığını yapan Atılgan Bayar, destek verdiği için pişman olduğunu söyledi.

"Ben Davutoğlu’nu Selçuk Özdağ gibiler olmasın diye desteklemiştim. Pişmanım. Yanılttığım birileri oldu ise özür dilerim. Selçuk Özdağ, bu hareketi ölü doğmaya zorluyor, diyorum. Davutoğlu Hoca gereğini yaparsa kurtarır. Yok yapmazsa, doğmadan bitmiştir" diyen Bayar, eleştirilerini şöyle sıraladı:

Davutoğlu’nun hukukunu savunmakla Davutoğlucu olmak aynı şey değil. Nihayetinde Davutoğlucular savunamadı. Bugün sözcüsü gibi davranan Selçuk Özdağ, devrilmesi için imza vermişti.. Artık benim müdafama ihtiyaçları yok. Sn. Selçuk Özdağ TV’lere çıkıp, Sayın Ahmet Davutoğlu’nun sözcüsü gibi konuşuyor. Bir tek gazeteci de çıkıp, Ahmet Davutoğlu’nun düşürülmesi için neden imza verdiniz o halde diye sormuyor.

Davutoğluculara da şunu söyleyeyim: Lideriniz gadre uğradığı zaman onu destekledim. Fıtratımın gereği. Ama ben SİZDEN DEĞİLİM. LGBT, azınlıklar, laiklik, kadın hakları turnosoldür. Bunlara düşman olan hiç bir siyasal hareket 2023’e girerken Türkiye’de söz sahibi olamayacak.