Eski Cumhuriyet çalışanları cezaevinden tahliye edildi

Cumhuriyet gazetesinin eski çalışanları Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Önder Çelik ve Mustafa Kemal Güngör akşam saatlerinde Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.

Cumhuriyet gazetesinin eski yazar ve yöneticileri Güray Öz, Musa Kart, Hakan Kara, Önder Çelik ve Mustafa Kemal Güngör Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi 5 eski Cumhuriyet gazetesi çalışanının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar vermişti.

Cezaevinden çıkışta karikatürist Musa Kart bir açıklama yaptı. Kart açıklamasında şunları söyledi:

"Mizah duygusunu kaybetmiş ülkelerde yaşamak zordur. Ama her şeyin mizah olduğu ülkelerde yaşamak daha da zordur. Ne yazık ki her şeyin mizah olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dava dosyamıza bakıldığında bu görülecektir. Çağdaş hukuk devletlerinde insanlar önce yargılanırlar, sonra cezalandırılırlar. Bizde tam tersi oldu. 9 ay Silivri’de tutuklu kaldıktan sonra hakim karşısına çıkabildik. Yani peşinen cezalandırıldık. Bizim için 30-40 yıl ceza isteminde bulunan savcı FETÖ terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla yargılanıyor ve hakkında müebbet hapis cezası isteniyor. FETÖ ile irtibatlandırıldık. Çünkü herkesin bildiği bir seyahat şirketini aradık, bir pideciyi aradık... Aynı dosyadan yargılanan ve 5 yıldan fazla ceza verilen arkadaşlarımıza Yargıtay’a gitme hakkı verilmişken bizler, yani 5 yıldan az ceza verilenler bu haktan mahrum bırakılmış ve ikinci kez cezaevine yollanmışlardır. Üstelik Anayasa Mahkemesi Başkanı hak ihlaline işaret etmişken, Adalet Bakanı televizyonda ‘Bir gün bile içeride kalmamaları gerekir’ demişken… Doğrusu bu kadar komiklik bir karikatüristin hayal gücünü aşıyor. Yaklaşık 4 buçuk ay önce Kandıra Cezaevi’ne girerken şöyle söylemiştik: Bu dava yani Cumhuriyet davası halkın vicdanında görülmeye devam edecek. Nitekim öyle de oldu. Ve Yargıtay’ın verdiği bir kararla yanlıştan dönüldü."

“Şimdi ömrümüzden çalınan aylar, yıllar üzerinden mağdur edebiyatı yapacak değiliz” diyen Kart, çağdaş bir hukuk devleti talebinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.