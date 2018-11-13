Eski CHP'li, yeni İyi Partili Aytun Çıray'ın ağabeyi AKP'den aday adayı

İzmir'de AKP'den Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için ilk resmi başvuruyu, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray yaptı. Aytun Çıray da İyi Parti'ye geçmeden önce CHP milletvekiliydi.

CHP eski milletvekili ve İyi Parti'nin şu andaki genel başkan yardımcılarından Aytun Çıray'ın ağabeyi Haldun Çıray, AKP'den aday adayı oldu.

AKP İzmir il başkanlığına giderek Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulunan Haldun Çıray, "Beni Cumhurbaşkanım atasın. Çünkü ben belediye başkanı olmak istiyorum. Herkese rica ederek gelen bir belediye başkanı değil. Cumhurbaşkanı, Büyükşehir adayını belirleyecek. Özgeçmişime baksın, sorsun soruştursun, bir karar versin. Boynum kıldan ince. İzmir'in yüzü falan diyorlar bazı adaylar için. Ben İzmir'in ta kendisiyim" dedi.

'KARDEŞİME BAZEN KIZIYORUM'

Kardeşi Aytun Çıray'ın, AKP'den aday adaylık başvurusu yapmasına karışmadığını söyleyen Haldun Çıray, "Biz aramızda sadece memleket meselelerini konuşuruz. Bir şey diyeceğini sanmıyorum. Bana gönülden destek olacağına inanıyorum. Bizde böyle bir tartışma söz konusu olmaz. Ben bizi eleştiriyor diye biraz kızarım ona" dedi.