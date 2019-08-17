Eski CHP'li vekilden ekibine katıldığı Davutoğlu'na övgü

Eski CHP'li vekil İhsan Özkes, Çağlar Cilara'nın YouTube üzerinden yaptığı 10. Köy programında, ekibine katıldığı Davutoğlu için 'Bu toprakların kültürünü ve dünyayı da çok iyi bilen, çok okuyan biri' yorumunda bulundu.

CHP’nin müftü kökenli eski vekili İhsan Özkes, birlikte hareket etme kararı aldığı Ahmet Davutoğlu'na övgüde bulundu.

Çağlar Cilara'nın YouTube üzerinden yaptığı 10. Köy programına katılan Özkes, Davutoğlu için "Bu toprakların kültürünü ve dünyayı da çok iyi bilen, çok okuyan biri" yorumunda bulundu.

Özkes, Davutoğlu hakkında şunları söyledi:

"Sayın Davutoğlu, sıradan bir insan değil. Çok birikimli birisi ve dini bilgiler dahil, bu toprakları kültürünü çok iyi bilen birisi. Çok okuyan birisi. Sadece bu toprakların dilini örfünü adetini bilmekten öte batı dillerini de bilen birisi. Dünyayı biliyor. Dolu bir kişi. Ve neticede böyle bir kişi olmasa sayın Cumhurbaşkanı tutup da danışmanıyken Dışişleri Bakanı yapmazdı. Ondan sonra da Başbakan yapmazdı. Netice de demek ki bir şeyler var ki, yani dolu dolu ki ondan yararlanmak istedi"