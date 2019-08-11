Eski CHP'li vekil Davutoğlu ekibine katıldı: İfşa oldum...

Eski CHP milletvekili İhsan Özkes, Ahmet Davutoğlu ile aynı fotoğraf karesinde görünmesiyle ilgili, 'Tabiri caizse daha dün ifşa oldum, ifşa olmamızı dün uygun buldular. Dolayısıyla CHP’den siyaset yapıp şimdi Davutoğlu ile birlikte olduğumuz aşikar olan bir durumda' diye konuştu.

AKP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı’nın Konya Taşkent’te düzenlediği mevlüt programına katılan eski CHP milletvekili İhsan Özkes, Ahmet Davutoğlu ile aynı fotoğraf karesinde görünmesiyle ilgili konuştu.

Özkes, “CHP’den siyaset yapıp şimdi Davutoğlu ile birlikte olduğumuz aşikar olan bir durumda” diye konuştu.

'TABİRİ CAİZSE İFŞA OLDUM'

Türkiye Gündemi’nden Hülya Karabağlı'ya konuşan Özkes, CHP’den istifa ettikten geçen 4 yıllık süreçte hiçbir siyasi parti ile irtibatı olmadığını, üyelik ve gönüllülük gibi işlerde de yer almadığını söyledi. Özkes, şunları söyledi: “Son seçilmiş başbakanımızla bir iki görüşmemiz oldu, kendi davetleri üzerine oldu. Dün de birlikte olduk. Tabiri caizse daha dün ifşa oldum. İfşa olmamızı dün uygun buldular. Zat-ı alilerine eşlik ettim, olursa bundan sonraki süreçte de birlikte olacağız inşallah.”

'DÜNYAYA BAKIŞI ÇOK FARKLI'

CHP’den ayrıldıktan sonra hiçbir siyasi partiyle irtibatı olmadığını söyleyen Özkes şöyle konuştu:

"4 yıl boyunca, okudum, düşündüm, notlarımı aldım, izledim siyasete girmek için bir ihtirasım yok. Bugüne kadar teklifler oldu farklı yerlerden. Ben de az çok iyi kötü bir siyaset yaptım yeniden siyasete girersem sevinmem, girmezsem üzülmem demişimdir. Sayın Davutoğlu’nu tanıdıkça daha farklı bir insan olduğunu görüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu ile 6 sene birlikte çalıştım. İnsanlığına hayranım, fevkalade bir insan çok farklı bir insan, erdemli bir kişi. Ama Davutoğlu ile görüştükten sonra dedim ki bu da çok farklı, tevazu, birikimi, dünyaya bakışı, insanlara bakışı farklı. Siyasette Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu olsun gerçekten de dolu insanlar."