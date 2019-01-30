Eski CHP yöneticisi partide neler olduğunu anlattı: Akıl alır gibi değil...

CHP'de 31 Mart seçimleri öncesi açıklanan adaylar partide birçok istifa haberine neden olurken, 2 Şubat'ta yapılacak son Parti Meclisi'nin ardından istifa haberlerine yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Parti içinde kriz sürerken, CHP'de bir dönem yöneticilik yapmış bir isim, aday belirleme sürecinde yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'de yerel seçim öncesi aday belirleme sürecinde yaşanan tartışmalara her gün bir yenisi eklenirken, bir dönem parti içinde önemli görevler üstlenmiş bir isim Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya CHP'de neler yaşandığını anlattı.

"Anlattıkları, inanılır gibi değildi" diyen Altaylı, partide yaşanan tartışmaların bir bölümü şu sözlerle aktardı:

"Yerel seçimde aday belirleme sürecinin detaylarını anlatsam oturur ağlarsın. MYK üyeleri al gülüm ve gülüm anlayışı içinde. Her birinin kafasında kendine yakın bir aday ismi var. Oturup aralarında pazarlık ediyorlar. Sen benim adayımı destekle ben de senin adayını destekleyeyim anlayışı içindeler. Kemal Bey bu pazarlık süreçlerinin içinde değil ve bunlarla baş edemiyor. Aday belirlenirken hiç kimse o adayın seçim bölgesinde bir artı sağlayıp sağlamayacağını, il geneline nasıl bir oy katkısı yapacağını hesaplamıyor. Benim adamım olsun isterse oyları düşürsün anlayışı içinde davranan bir MYK var. Kazanması pek mümkün görünmeyen yerlerde bile benim adayım olsun isterse tek puanlık artış sağlamasın anlayışı var.

Çoğunluk es kaza kazanırsa benim adayım kazanmış olsun diye bakıyor meseleye. Her ilçe adayının sağlayacağı bir iki puanlık artışın büyükşehri kazandırma ihtimalini arttırdığını kimse göz önüne almak istemiyor. Yıllarca bir ilçede ilçe başkanlığı yapmış birini bambaşka bir ilçeden başkan adayı göstermeyi kimseye anlatmak mümkün değil. Garanti görülen yerler için verilen kavga akıl alır gibi değil. Bu kadar sert bir mücadeleyi iktidar partisine karşı bile vermiyor kimse. Herkes siyasi dürüstlükten söz ederek istemediği adayı karalıyor ama aynı kişiler şaibenin bini bir para olmuş başkanları aday yapmak için canhıraş uğraşıyorlar."