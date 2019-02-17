Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar, Hande Yener konseri için 700 bin liraya anlaştı, 829 bin lira ödendi

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevde olduğu dönemde Hande Yener ve DJ David Vendetta konseri için 700 bin liraya anlaştığı, ancak ödemenin geç yapılmasıyla 829 bin lira ödendiği ortaya çıktı.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP’den istifa etti. Hazinedar’ın istifasının ardından, başlayan tartışmada, başkan olduğu dönemde belediyede yaşananlara dair yeni belgeler ortaya çıktı.

Odatv'nin haberine göre Yeni ortaya çıkan belgelerde Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği bir konserle ilgili yaşananlar yer alıyor.

700 BİN LİRALIK SÖZLEŞME

Beşiktaş Belediyesi, Murat Hazinedar’ın başkan koltuğunda oturduğu dönemde 2015’i 2016’a bağlayan gece bir kutlama organize etti.

Organizasyon kapsamında, Hande Yener ve DJ David Vendetta sahne aldı.

Beşiktaş Belediyesi, söz konusu organizasyon için Polat Yağcı’nın sahibi olduğu Poll Organizasyon şirketiyle bir sözleşme imzaladı.

700 bin liralık sözleşme kapsamında, şirket ünlü sanatçıları ve sahne organizasyonunu yerine getirdi.

ÖDEME TARİHİNDE YAPILMADI

Yılbaşı gecesi konser gerçekleşti. Beşiktaş Belediyesi, ödemesi gereken tutarın sadece 200 bin lirasını ödedi. 500 bin lirayı ise sözleşmede belirttiği tarihte ödemedi.

Organizasyon şirketi ise kalan paranın ödenmesi için belediyeye ihtarname gönderdi.

Ancak yine ödeme gerçekleşmedi. Şirket bunun üzerine alacaklarının yasal faiziyle birlikte 1 milyon 454 bin 376 liralık icra takibi başlattı.

FAZLADAN ÖDENEN 129 BİN LİRA

İcra takibinin başlamasının ardından Murat Hazinedar’ın başkan koltuğunda oturduğu Beşiktaş Belediyesi ile Poll Organizasyon masaya oturdu. Organizasyon şirketi alacağının faizinden indirim yaparak 629 bin 90 lira ödenmesini talep etti belediye de kabul etti.

Sonuç olarak, Beşiktaş Belediyesi konser için şirketle 700 bin liralık sözleşme imzalamıştı. Ancak, ihtarnamelere rağmen ödeme yapmayınca faiziyle birlikte konser için 829 bin 90 lirayı organizasyon şirketine ödedi. Belediye hatası nedeniyle 129 bin 90 lira fazladan ödeme yapmış oldu.

Sayıştay da raporlarında söz konusu konserde yaşananları tespit etti. Raporlarda konser sonrası yaşananlar nedeniyle kamunun zarara uğratıldığı belirtildi.