Eski Belediye Başkanı sokakta gezemiyor, gören saldırıyor...

Eski Bolu Belediye Başkanı AKP’li Alaaddin Yılmaz vatandaşları mağdur etmesiyle anılıyor. Yılmaz, başkanlığı sona erdikten sonra sokakta gezerken zor anlar yaşıyor.

Bolu Belediye Başkanı olarak 15 yıl boyunca görev yapan AKP'li Alaaddin Yılmaz, başkanlığı sona erdikten sonra sokakta gezerken saldırılara uğruyor, zor anlar yaşıyor.



Bolu’nun Sesi’nde yer alan habere göre, Yılmaz’a ilk sadırı geçtiğimiz hafta Alpağut Yolu üzerindeki kahvehanede yaşandı. İddiaya göre başkanlığı süresince bir fırınını mühürleyerek çalışmasına olanak vermeyen Yılmaz, kahvehaneye girdiği sırada burada bulunan fırıncıdan sert tepki gördü.

Fırıncının “Sen yıllarca benim ekmeğimle oynadın, utanmadan birde kahvehanemize gelebiliyorsun” diyerek, Alaaddin Yılmaz’ı yere yatırıp boğazına yapıştığı öğrenildi. Bir anda gelişen bu olayı gören kahvehanedeki diğer vatandaşlar, Yılmaz’ı fırıncının elinden güçlükle aldı.



Yılmaz eşiyle birlikte dün öğleden sonra Karamanlı Mahallesi’ndeki bir fırına pide almaya gittiği sırada, bu bölgede daha önce büfesi bulunan bir kişi kendisine, “Sen benim ekmeğimle oynadın” diyerek tepki gösterdi.

Yaşanan tartışma sonrası Yılmaz belindeki silaha davranmaya kalkınca, çevreden yetişen vatandaşlar araya girerek olayı yatıştırdılar.