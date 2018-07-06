'Eski bakanlar kabinede yer alabilir'

AKP'li Mustafa Elitaş, milletvekili olmayan eski bakanların yeni kabinede yer alabileceğini söyledi.

AKP'nin önemli isimlerinden Mustafa Elitaş, yeni kabineye ilişkin açıklamada bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elitaş, "Sayın cumhurbaşkanımız tamamını dışarıdan yapabilir. Milletvekili adayı olmayan eski bakanlardan yapabilir. Sivil toplum örgütlerinden yapılabilir. Kanaatime göre bir veya iki (cumhurbaşkanı yardımcısı) olabilir. Bu, Cumhurbaşkanının takdirinde. Anayasada sayısı belli değil. Kabinede dışarıdan bakanlar muhtemelen ağırlıklı olacak. Eski bakanlardan milletvekili olmayanlar var onlardan tercih edebilir" ifadelerini kullandı.