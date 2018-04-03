Eski bakanın oğlu İstanbul'da ölü bulundu

Kuzey Kıbrıs Milli Eğitim eski bakanı Canan Öztoprak'ın oğlu Şişli’de yalnız yaşadığı rezidansta ölü bulundu. İlk incelemelerde Çetin Öztoprak'ın yaşamına son verdiği saptandı.

Kuzey Kıbrıs Milli Eğitim eski bakanı Canan Öztoprak’ın oğlu Çetin Öztoprak, evinde ölü bulundu. İstanbul Şişli’deki bir rezidansta yalnız yaşayan Çetin Öztoprak’tan iki gündür haber alamayan komşusu, rezidans yönetimine haber vererek çilingir yardımıyla daireye girdi. Komşu ve güvenlik görevlileri 33 yaşındaki Öztoprak’ı yatağında, yanında tabanca ile kanlar içinde buldu.

Yapılan ilk incelemede yaşamına son verdiği öne sürülen Çetin Öztoprak’ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Polis, Öztoprak’ın arkadaşlarının ifadesine başvurdu. Öztoprak’ın bir arkadaşı, “Bir taşımacılık şirketi vardı. Çetin’in son günlerde yaptığı işleri iyi değildi” diye konuştu.