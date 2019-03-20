Eski AKP'li vekile göre hedef 'Ayasofya' ve 'Erdoğan'

Eski AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Yeni Zelanda'da 50 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırısında hedefin Ayasofya ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Eski AKP'li milletvekili Metin Külünk, Hakkari'de AKP'lilerle buluşarak konuşma gerçekleştirdi.

Külünk, Yeni Zelanda'da saldırısına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Zelanda'da Cuma namazına gidenlere saldıranlar, dünyayı büyük bir savaşa götürmek isteyenler, Armagedon'da zorlayanlar, Mesih öncesi kendi sapkın fikirleri doğrultusunda dünyayı bir büyük faciaya sürüklemek isteyenler, Yeni Zelanda'da camiye saldırttıklarında, tüfeğinde Ayasofya'nın minareleri vardı. Anadolu'nun tekrar Hıristiyanlaştırılması vardı.

Ne vardı, Recep Tayyip Erdoğan vardı. Recep Tayyip Erdoğan kim? Türkiye'nin 81 vilayetinde hiç tereddütsüz bu milletin sevgisine mazhar olmuş liderdir. Yeni Zelanda'da ne dediler? ‘Avrupa topraklarında çıkın' dediler. Babalarının mülkü ya, sıkıysa gelip çıkartsınlar. Bir daha da cesaret etsinler bakalım, yürekleri varsa, asla olmayacak ve kaybedecekler. Bu coğrafya Çanakkale'deki zaferi ile yükselişinin 2030'lu yıllarda dünyanın en güçlü 10 ülkesinden biri olacak. Erdoğan'ı hedef gösterdiler. Erdoğan ne yaptı? Bu ülkede, bu ülkenin önümüzdeki yüzyıla hazırlanması için bütün altyapıyı hazırladı."