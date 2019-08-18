Eski AKP'li vekilden Davutoğlu ve Babacan'a destek mesajı

Eski AKP'li vekil İdris Şahin yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’a destek mesajı verdi. Şahin, anahtarın hâlâ Erdoğan'da olduğunu ancak partide değişim olmaması durumunda siyaset kanallarının açık olduğunu söyledi ve Ali Babacan ve Davutoğlu'nu işaret etti.

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti hazırlığının devam ettiği belirtilirken, bu iki isme eski bir AKP'li vekilden destek geldi.

Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanı hâlâ

anahtar kendisindedir ve arzu ettiği takdirde bu sıkıntıları o anahtarla çözebilecek güce de sahiptir. Bizim umudumuz ve beklentimiz AK Parti içerisinde sağlam bir değişim ve dönüşümün gerçekleşmesidir. Ancak bu gerçekleşmediği takdirde de elbette ki siyasetin kanalları açıktır. Bugün bu noktada parti içerisinden Ahmet Davutoğlu çok önemli mesajlar vermektedir. Yine partiden ayrıldığı gün Ali Babacan Bey çok önemli açıklamalar yaptı. Türkiye’nin yeni bir soluğa, yeni bir vizyona ihtiyaç duyduğunu ifade etmiştir" dedi.

Yeniçağ gazetesinde yer alan habere göre, AKP Genel Merkezi’nde bir metal yorgunluğu olduğunu belirten eski AKP'li vekil İdris Şahin, 21 Mayıs 2019’da Ahmet Davutoğlu’nun Ankara’da gerçekleşen iftar programına katılmıştı. İdris Şahin, Çankırı’daki FETÖ Çatı Davası’nda tutuksuz sanık olarak yargılanırken AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş, bu atamadan sonraki duruşmada dosyası tefrik edilerek Çatı Davası’ndan ayrılmış ve sonraki süreçte ilk duruşmada beraatine karar verilmişti. Şahin’in geçmişte “Cemaatle dün de kurduk bugün de irtibat kuracağız” şeklinde açıklamaları bulunuyor.