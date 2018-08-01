Eski AKP'li vekilden Adnan Oktar sorusu: Arşivler nerede?

Eski AKP İstanbul Milletvekili Emin Şirin, Adnan Oktar operasyonuna ilişkin, 'Tekrar söylüyorum, arşivler nerede? Arşivleri devlet ele geçirip imha ediyor mu, edecek mi, bir adli süreç sonunda mahkeme kararıyla imha edecek mi yoksa bu arşiv başka maksatlarda kullanılmak üzere bir yerlerde saklanacak mı?' ifadelerini kullandı.

Adnan Oktar Cemaati'nin birçok siyasetçi ve patrona ilişkin elinde arşiv olduğu iddiaları gündeme gelirken, konuya ilişkin eski AKP İstanbul Milletvekili Emin Şirin'den açıklama geldi.

Yeniçağ'dan Ahmet Takan'a konuşan Şirin, "Beni en fazla alakadar eden konulardan bir tanesi arşivler. Şimdi Adnan Oktar'ın çok ciddi bir kirli arşiv tuttuğunu biliyoruz. Bu arşivin içinde kimler var kimler yok bilmiyorum ama önemli ve tehlikeli bulduğum konu bu kirli arşivin bir kopyası FETÖ'ye veya dışarıya çıkartılmış olması" dedi.

"Tekrar söylüyorum, arşivler nerede? Arşivleri devlet ele geçirip imha ediyor mu, edecek mi, bir adli süreç sonunda mahkeme kararıyla imha edecek mi yoksa bu arşiv başka maksatlarda kullanılmak üzere bir yerlerde saklanacak mı? Veya bu arşivin bir kopyası dışarıya kaçırıldı mı? Bu konuları bilmeden nereye gideceğini öngörmek zor" diyen Şirin, "Tabii benim temennim bir adli sürecin sonunda bu kirli arşivlerin tamamının imha edilmesidir. Göremiyorum bugün nereye gittiğini nerede bu arşivler? Yani poliste mi, savcılıkta mı, emanette mi? İddianameye ne kadarı girecek? Çünkü anladığım kadarıyla MASAK ve ahlaksızlık vs.. gibi konularsa tutulan arşivlerin bir kısmı, açılacak davalarla ilgisiz kalacak. İlgisi olmayan şantaj dosyaları da olabilir. Bunlar inşallah başka ellerin elinde başka maksatlarla kullanılmaz ve gerektiği şekilde adaletin elinde imha edilirler" ifadelerini kullandı.