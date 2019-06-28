Eski AKP'li vekil: Kararları Pelikan çetesi veriyor

AKP'li eski vekil Ayhan Sefer Üstün, 'Pelikan yapılanması tam manasıyla deşifre edilip yaptıkları ortaya konmadan ve bedeli ödetilmeden bu seçimin esaslı bir muhasebesi yapılamaz. Herkesin isimlerini, mekanlarını, faaliyetlerini bildiği illegal bir yapılanmadan bahsediyorum' dedi.

AKP’de yönetim kadrolarında görev yapan, eski TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve 4 dönem Sakarya Milletvekilliği yapan Ayhan Sefer Üstün, “Partinin karar mekanizmaları dumura uğratılmış, istişare tamamen rafa kaldırılmış görünüyor. Paralel oluşumların en başında da Pelikan yapılanması geliyor. AK Parti de stratejik kararları artık bu paralel Pelikan çetesi alıyor ve uygulatıyor” dedi.

Medyafaresi'nden Hülya Karabağlı'nın haberine göre Üstün, Pelikan yapılanmasının en büyük saldırı ve operasyonu eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na karşı gerçekleştirdiğini söyledi.

BU YAPI AKP İÇİNE YÖNELİK ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Pelikan grubuna ilişkin şöyle konuştu:

Önceleri AK Parti desteğiyle, sosyal medyada faaliyet gösterecek ve AK Partiye karşı yapılan saldırılara sosyal medyada karşılayabilecek bir yapı kurulmaya çalışıldı. Başlangıçta bu girişim iyiniyetli bir girişimdi. Fakat daha sonra bu yapılar kurucularının yönlendirmesi, talebi ve isteğiyle hareket etmeye başladılar. AK Partinin menfaatini gözetmektense kurucularının çıkarlarını gözetmeye başladılar.

Bunların bireysel olarak siyasi aktörlere fayda sağladığı görülünce, sonradan AK partiye katılmış ve partide hızlıca yükselmek isteyen birine ulufe olarak devredildiler. Bu devirden sonra artık bu yapının önemli bir bölümü AK Partinin tamamen dışına çıktı ve İstanbul’a yerleşti.

Yeni sahipleri tarafından bu yapıya olağanüstü imkanlar sunuldu. Bu yapıya içerik üretecek çok daha profesyonel ekip kuruldu, bu ekibe Boğaz’da bir yalı tahsis edildi. Kamu kaynakları emirlerine verildi. Artık bu sosyal medya ordusu ( troller) bu yalıda kendilerini Pelikan diye adlandırdıkları beyin takımından içerik ve talimat almaya başladılar.

Bu yapı dışa dönük değil AK Parti içine yönelik çalışmaya başladı. Özellikle AK Parti’de kendilerince duruşunu beğenmedikleri, partiden uzaklaştırmak istedikleri siyasi aktörlere saldırmaya başladılar.

Metastaz yapıp kanser hücresine dönüştükleri için öncelikle sağlıklı yapılara saldırmaya başladılar. Yine en büyük saldırı ve operasyonu da %49,5 gibi rekor bir oyla seçilmiş Başbakana karşı gerçekleştirdiler(Pelikan bildirisi vs.). Kendilerine göre başardılar ve zafer sarhoşluğuna bürünen bu yapı artık durdurulamaz oldu. AK Partide paralel bir örgüt gibi çalışmaya başladılar. Partiye, vatandaşa karşı bir sorumlulukları olmamasına rağmen partiyi yönlendiren bir duruma geldiler.

'PARTİYE AYAR VERMEYE BAŞLADI'

Zaman zaman genel başkan yardımcılarına, milletvekillerine, bakanlara, meclis başkanlarına vs. ayar vermeye kadar uzanan hamleler yaptılar. Bunlara aynı zamanda kamu kaynaklarını da kullandırıldı. İstanbul seçimlerini de kendileri için bir beka sorunu haline getirdiler. AK Parti 17 yılda yapamadığı hatayı 17 günde bu paralel oluşumlar ve Pelikan çetesi etkisinde kalarak yaptı. Peki bunlar şimdi nerede, sorumluluğu üzerlerine alacaklar mı? Bir muhasebe yapılacaksa önce buradan başlanmalı.

Bu yüzden Pelikan yapılanması tam manasıyla deşifre edilip yaptıkları ortaya konmadan ve bedeli ödetilmeden bu seçimin esaslı bir muhasebesi yapılamaz. Herkesin isimlerini, mekanlarını, faaliyetlerini bildiği illegal bir yapılanmadan bahsediyorum.

Vicdanlı bir savcıdan önce, Ak parti içerisinde hala varlığına inandığım dava ehli vatansever kardeşlerimizin bu yapıyı deşifre edip , tasfiye etmesi gerekir.