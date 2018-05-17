Eski AKP'li vekil HDP'den milletvekili oluyor

24 Haziran seçimleri öncesi HDP'nin milletvekili aday listesi de şekilleniyor. 2002 seçimlerinde AKP'den milletvekili seçilen, bir dönem İHH'nın mütevelli heyetinde de yer alan Mazlumder eski Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal'ın HDP listelerinden milletvekili adayı olacağı belirtiliyor.

24 Haziran seçimleri öncesi HDP'nin milletvekili listesi şekilleniyor.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Halkevleri’nin önceki dönem genel başkanlığını yapan Oya Ersoy, SYKP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, ESP’den Murad Çepni, TİP'ten Erkan Baş, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi (ÖSP) Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu ve eski AKP milletvekili Ahmet Faruk Ünsal’ın da adaylık için isimleri konuşuluyor.



Hafta sonu da devam edecek olan tartışmalarının ardından kesin adaylık listesi YSK’ye sunulacak.